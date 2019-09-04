День народження Вінниці відзначатимуть з новими локаціями, фестивалями та творчими й мистецькими проектами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14 вересня Вінниця відзначатиме 656-ий День народження

Цьогоріч на містян та гостей свята чекає фестиваль військових духових оркестрів України, презентація вишитої книги про Вінницю, проект «Маленькі райони великого міста», різноманітні майстер-класи та інтерактиви. Алеї Центрального міського парку заповнять фуд-корти. Там же будуть представлені проекти для активних та спортивних вінничан. А ввечері на площі В.Стуса для вінничан співатимуть Ірина Федишин, Pianoбой та Сергій Міхалок із оркестром Ляпіс 98.

«За доручення міського голови Сергія Моргунова було опрацьовано такий традиційний наш захід як День міста. У нас як завжди буде багато цікавинок і новинок, які будуть вперше відбуватися в цьому році. Тому хочу запросити всіх вінничан, гостей міста від імені нашого міського голови та Вінницької міської ради приєднатися святкувати день міста всією нашою територіальною громадою, запрошувати до нас в гості своїх друзів, родичів, знайомих, тому що це свято у нас родинне, День народження всіх вінничан, і ми хочемо, щоб якомога більше гостей було на святі», - каже заступник міського голови Галина Якубович.

Святкування Дня міста розпочнеться урочистим відкриттям о 14:00 на Майдані Незалежності. А протягом дня тут виступатимуть військові духові оркестри з Вінниці, Чернігова та Одеси. Також тут можна буде побачити виставку історичних костюмів XIV – XX ст. Презентують музей в мініатюрі в рамках проекту «Сад Коцюбинського». Ще однією родзинкою цієї локації стануть репродукції картин відомого художника-кубіста уродженця Вінниці Натана Альтмана.

Вулиця Соборна цього дня перетвориться на святкову локацію, де все буде пов’язано із рідним містом. Тут діятимуть проекти: «Вінниця – місто свідомих!», «Вінниця – місто ідей!», «Вінниця – місто дитячих посмішок!», а також фестиваль майстерності та талантів «Маленькі райони великого міста».

«Якщо взяти локацію «Вінниця – місто свідомих!», то левова частка буде приділена темі екології у всьому світі. Ми в першу чергу будемо спрямовувати свідомість вінничан щодо поведінки з навколишнім середовищем. «Вінниця – місто дитячих посмішок!» - тут буде все спрямоване для дітей та їхніх батьків», - розповідає директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук.

На площі Європейській уже традиційно проходитиме родинний фестиваль «Вінничани мають таланти». Свої вміння гостям покажуть талановиті вінницькі родини, діти та зіркові вінничани. А ближче до вечора о 20:00 на площі можна буде подивитися кіно під відкритим небом у рамках проекту «Кінодворик».

Майдан Небесної Сотні стане освітнім центром. Тут відбудеться III-й Мистецько-освітній освітній Фестиваль «Водограй». Його проведуть викладачі та студенти Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Вони підготували проект «Найбільший герб Вінниці», інтерактивну локацію «Планета хімічної магії». А також відбудеться презентація вишитої книги про Вінницю.

Традиційно чимало цікавинок чекатиме на гостей свята і у Центральному міському парку. Уже традиційно під час відзначення Дня міста на алеях Центрального парку розмістяться фуд-корти із різними смаколиками. «Vinnytsia Food Fest» розпочне свою роботу напередодні Дня міста – 13 вересня з 12:00.

А у день свята на майдані біля Літнього театру о 14:30 розпочнеться проект «Вінниця – місто спортивних!», фестиваль спорту «Сила міст - 8». Діятиме проект «ПАРК бібліотечних розваг», в рамках якого відбуватимуться майстер-класи «Творимо разом». Будуть облаштовані фотозони «Квіткове дитинство» та лаунж зона «Читай!».

На стадіоні у Центральному парку в цей час буде тривати презентація дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів міста. Для всіх бажаючих проведуть майстер-класи з різних видів спорту.

Майдан біля Водограю стане цікавою локацією для людей поважного віку. Тут проходитиме проект – «Вінниця – місто активних!». Для пенсіонерів проводитимуть різноманітні майстер-класи, презентують клуби за інтересами та проект «Вишивана доля Вінниччини».

Завершиться святкування Дня міста концертом на площі ім. В.Стуса, який розпочнеться о 19:00. Для вінничан та гостей свята виступатимуть українська співачка Ірина Федишин, гурт Pianoбой та Сергій Міхалок із оркестром Ляпіс 98.

І за багаторічною традицією напередодні відзначення Дня міста у Вінниці пройде XIII ВІННИЦІЯнський кінофестиваль. Цього разу він розпочнеться 13 вересня о 19:00 на Майдані Незалежності. Організатори обіцяють багато цікавинок та чимало зіркових гостей.

«Ми дякуємо міському голові, що нам дає таке право зробити епіграф до святкування Дня міста, і провести напередодні вже 13-й міжнародний кінофестиваль, який проходитиме у п’ятницю 13 вересня, і це веде за собою безліч цікавих сюрпризів. Цього року до нас надійшло більше 100 робіт. Ми відібрали кращі роботи у чотирьох номінаціях, у нас картини з 8 країн світу. Роботи можна подивитися на нашому сайті http://www.vinnician.org/ . А 13 вересня на Майдані Незалежності відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців фестивалю золотими летючими слонами. Ведучим заходу буде актор та телеведучий Юрій Горбунов. Якщо казати про гостей, то ми їх розділили на дві категорії – друзів нашого міста, які уже приїжджають тардиційно – це Анатолій Борсюк, Віктор Андрієнко, Ян Левінзон з Ізраїлю. Нові обличчя на нашому фестивалі – телеведуча та акторка Лілія Ребрик, а також один із «стовпів» радянської анімації Гаррі Бардін. Нагадаю, що він володар «Золотої пальмової гілки» Канського кінофестивалю 1988 року. Як виявилось, його батько народився у Вінниці. А ще він друг України, Гаррі Бардін – один із перших підписав лист проти анексії Криму, потім один із перших написав лист в підтримку Олега Сенцова. Цього року йому виповнюється 78 років», - розповів координатор проекту ВІННИЦІЯнський фестиваль комедійного і пародійного кіно Євген Майданик.