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Де киянам можуть вручити повістки: роз'яснення КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Де киянам можуть вручити повістки: роз'яснення КМДА
У повістці має бути зазначено: дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися
фото з відкритих джерел

Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Повістка з’явитися у віськомат може вручитися людині будь-де, законодавство чітко не регламентує точного місця. Про це заявив керівник КМВА Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.

Попко наголосив, що такі повістки повинні містити підпис керівника територіального комплектування та соціальної підтримки, а також мокру печатку.

«В повістці має бути зазначено: дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися», – сказав Попко.

Хто може вручати повістки

Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію».

Раніше начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник  Юрій Максимів повідомив, що повістку на війну можуть отримати усі військовозобов’язані.  

Теги: війна військомат полковник

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