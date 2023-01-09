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ЗСУ пояснили, навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку
До Білорусі прибувають ешелони з військовою технікою із РФ
Беларускі Гаюн

Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути

Російські загарбники стягує до Білорусі військовий «металобрухт», оскільки військово-промисловий комплекс Росія не має достатніх можливостей для проведення розконсервації техніки. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

«Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, – знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби. Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил РФ та Білорусі з 16 січня по 1 лютого.

«Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною», – додав Павлюк.

Як відомо, до Білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня в країну прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

8 січня на аеродроми Білорусі почала злітатися російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях.

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів.

Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.

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Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна Білорусь

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