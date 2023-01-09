ЗСУ пояснили, навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку

Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути

Російські загарбники стягує до Білорусі військовий «металобрухт», оскільки військово-промисловий комплекс Росія не має достатніх можливостей для проведення розконсервації техніки. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

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«Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, – знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби. Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил РФ та Білорусі з 16 січня по 1 лютого.

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«Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною», – додав Павлюк.

Як відомо, до Білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня в країну прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

8 січня на аеродроми Білорусі почала злітатися російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях.

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Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів.

Раніше повідомлялося, що територія Білорусі може стати місцем ядерних провокацій Путіна.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.