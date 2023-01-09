ЗСУ показали трофейну техніку, захоплену у  росіян (відео)

«Гіацинт» – радянська розробка, призначена для придушення та знищення засобів ядерного нападу

Українські захисники захопили російську самоходну артилерійську установку «Гіацинт-С» у Херсонській області. Про це повідомляє Управління стратигічних комунікацій ЗСУ.

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«Трофейна російська 152-мм САУ «Гіацинт-С» у Херсонській області. Якщо ми не помиляємось, то є всього чотири такі трофейні САУ, це має бути п'ята», – йдеться у повідомленні.

«Гіацинт» – радянська розробка, призначена для придушення та знищення засобів ядерного нападу, ураження органів управління, тилів, живої сили та бойової техніки у місцях зосередження та опорних пунктів. Техніка обладнана 152-мм гарматою, що має максимальну скорострільність 5-6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.