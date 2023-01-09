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Стало відомо, чи розсилатимуть повістки через «Дію»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Стало відомо, чи розсилатимуть повістки через «Дію»
фото ілюстративне з відкритих джерел

Згідно з постановою Кабміну, у «Дії» має з'явитися електронний військовий квиток

Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію». Про це  у коментарі The Village Україна сказав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Як відомо, згідно з постановою Кабміну, у «Дії» має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що інформації немає.

«Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через «Дію». У нашому плані роботи поки немає таких завдань. Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України», – повідомив Банік.

Він нагадав, що більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в «Дії».

«Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень», – додає Мстислав Банік.

Нагадаємо, Україна продовжить користуватися системою розпізнавання облич Clearview AI. Мінцифри вже домовилось про це з CEO компанії Хоаном Тон-Тхатом. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше у Мінцифри повідомили, чому під час відключень світла зникають інтернет і мобільний зв'язок: серед головних причин – відсутність живлення, заряду акумуляторів та доступності, адже мережі розраховані на певну кількість користувачів.

Також Мінцифри пояснило, чому Маск невдоволений використанням Starlink в Україні.

 

Теги: Міністерство цифрової трансформації України повістка Кабмін

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