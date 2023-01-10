Білоруські військкомати завершили перевірку даних чоловіків

Понад 95% військовозобов'язаних пройшли звіряння облікових даних

У Білорусі завершено заходи з перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводили від середини жовтня до грудня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

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За даними білоруського міноборони, понад 95% військовозобов'язаних пройшли звіряння облікових даних. 5%, що залишилися, або хворіли, або перебували за кордоном.

«Ця робота дозволила уточнити в громадян інформацію, необхідну в умовах військово-політичної ситуації, що складається», – йдеться у повідомленні.

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Відомо, що перевірка даних чоловіків проводилася за дорученням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що на білоруських вокзалах просили з'явитися чоловіків віком від 18 до 60 років у військкомат або сільську раду для «уточнення даних», про що розповідали користувачі соцмереж.

Незалежна білоруська журналістка та активістка Ганна Любакова повідомляла, що на автовокзалі в Борисові неоновими літерами висіло офіційне оголошення такого змісту: «Всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні з’явитися у військкомат або сільську раду для уточнення даних».

Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

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При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.

Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не забувають про українців, проте у той же час підтримують російських братів.