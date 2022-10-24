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Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
фото: з відкритих джерел

Виписати повістку можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби

Повістку на війну можуть отримати усі військовозобов’язані. Про це розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник  Юрій Максимів у матеріалі «ТСН.ua».

«Думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі. Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним», – заявив Максимів.

Полковник також зазначив, що виписати повістку можуть у будь-якому місці та в будь-який час доби. «А рейди, під час яких видають повістки, будуть продовжуватись», – уточнив він. Максимів уточнив, що за ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до п’яти років позбавлення волі

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. 

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Теги: мобілізація полковник війна

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