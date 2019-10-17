Де кияни можуть зробити запаси овочів на зиму за низькими цінами (адреси)
Сьогодні у семи районах Києва відбудуться ярмарки
У четвер, 17 жовтня, у Києві пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і, з іншої сторони, від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
Як повідомлялося, продуктові ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.
Раніше повідомлялося, що з початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування.
У вересні лідером з подорожчання в Україні серед продуктів стала гречана крупа.