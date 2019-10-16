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    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд

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    <span class="newsSignature">Український національний стенд на 71-му Франкфуртському книжковому ярмарку&nbsp;</span> - На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    Український національний стенд на 71-му Франкфуртському книжковому ярмарку 
    Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

    Цього року на українському національному стенді представлені 28 видавництв та інших організацій — найбільша кількість за роки участі у ярмарку

    Український національний стенд за 5 років, що він є на Франкфуртському книжковому ярмарку, пройшов шлях до солідного представництва.

    Про це заявив Тобіас Фосс, директор міжнародних проєктів книжкового ярмарку на офіційній церемонії відкриття стенду.

    «П’ять років тому Україна вирішила виступати з єдиним Національним стендом і робити це на постійній основі. Я дуже добре пам’ятаю перший стенд, який був більше символічним, і я радію з того, що бачу прогрес з точки зору презентації в останні роки», - сказав Фосс.

    Директор міжнародних проєктів висловив упевненість, що Україна, її література, автори отримують «неймовірну користь» від участі й найбільшій події в світі книжок на планеті. Він побажав українським учасниками продати якомога більше прав на переклади в інші країни світу, оскільки, на його думку, різноманіття робить країну цікавою, робить її живою, а кращий спосіб розповсюдження інформації про державу по всьому світі – це поширення історій про Україну.

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    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд
    На книжковому ярмарку у Франкфурті відкрився український стенд

    Директор Українського інституту книги Олександра Коваль зазначила, що Україна зробила перший крок, «щоби стати почесним гостем Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку за найближчі 5-6 років». За час, коли держава представлена на ярмарку національним стендом, підкреслила вона, перекладів книжок з української було зроблено більше, ніж за попередні 20 років.

    71-й Франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший у світі, проходитиме у Франкфурті-на-Майні 16-20 жовтня.

    Цього року на українському національному стенді представлені 28 видавництв та інших організацій — найбільша кількість за роки участі у ярмарку (майже удвічі більше, ніж торік). Серед іншого заплановано презентацію німецького перекладу книжки колишнього бранця Кремля, режисера Олега Сенцова «Жизня» (Leben) і дискусія «П’ять років боротьби», презентацію есе англійською Understanding Ukraine.

    Загалом у виставці беруть участь 7450 експонентів із 104 країн.

     

    Джерело: Укрінформ

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