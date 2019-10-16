У столичному супермаркеті п’яний чоловік влаштував дебош (фото)



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Поліцейські втихомирил чолов'ягу Фото: Патрульна поліція Києва

П'яний молодик прийшов у магазин за «добавкою»

За минулі вихідні та на початку цього робочого тижня столичні патрульні виявили, припинили та оформили близько 100 правопорушень, пов’язаних із розпиванням алкоголю або появою в громадських місцях у п’яному вигляді.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Так, у вівторок, 15 жовтня, в одному із супермаркетів міста покупець, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп’яніння, лаявся, чіплявся до продавців та нецензурно висловлювався. На зауваження охоронця магазину не реагував та продовжував поводити себе агресивно. Зі слів громадянина, він прийшов за «добавкою» і його нічого не зупинить.

Патрульні, які прибули на місце події, врегулювали конфлікт. Зважаючи на те, що чоловік своєю поведінкою ображав людську гідність та громадську мораль, патрульні винесли на порушника постанову за ч.1 ст. 178 КУпАП.

Поліцейській нагадують, що розпивання алкогольних чи слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п’яному вигляді тягне за собою адміністративну відповідальність та передбачає одне з таких стягнень: попередження, штраф від 17 до 136 гривень, громадські виправні роботи, а також адміністративний арешт.

До слова, у місті Бровари сталася трагедія: під час сварки молодик напідпитку штовхнув свого дідуся. Той, втративши рівновагу, впав і вдарився головою об дерев’яні двері і помер.