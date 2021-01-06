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    Рівень забруднення зашкалює: Київ на 13 місці серед міст із найгіршим повітрям

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    У Києві туман і смог - Рівень забруднення зашкалює: Київ на 13 місці серед міст із найгіршим повітрям
    У Києві туман і смог
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

    Сьогодні, 6 січня, станом на ранок Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 152 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

    Дані ресурсу Iqair станом на 10:20 6 січня
    Дані ресурсу Iqair станом на 10:20 6 січня

    Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Сьогодні у Києві спостерігається туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м. Такий характер погоди сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста.

    Теги: прогноз погоди Київ рейтинг повітря
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