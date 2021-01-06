Рівень забруднення зашкалює: Київ на 13 місці серед міст із найгіршим повітрям

У Києві туман і смог

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує допустиму норму утричі

Сьогодні, 6 січня, станом на ранок Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 152 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

Дані ресурсу Iqair станом на 10:20 6 січня

Інтерактивна карта також свідчить про значне забруднення повітря в Києві.

Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Сьогодні у Києві спостерігається туман, погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м. Такий характер погоди сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста.