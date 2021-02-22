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    Вбивство в центрі Києва: жертвою агресивного водія став митник (фото)

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    Трагедія сталась на вулиці Городецького - Вбивство в центрі Києва: жертвою агресивного водія став митник (фото)
    Трагедія сталась на вулиці Городецького
    Фото: Київ оперативний

    Смертельний удар від іноземця отримав співробітник Київської митниці

    У результаті побиття водієм біля театру Івана Франка в центрі Києва 19 лютого загинув співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко.

    Про це повідомив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко на своїй сторінці у Facebook.

    «Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва», – написав він.

    Нагадаємо, 19 лютого біля театру Івана Франка чоловік на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік.

    Поліція Києва під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai,який вчинив смертельну бійку. Ним виявився громадянин Азербайджану.

    У мережі з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

    20 лютого Печерський районний суд Києва обрав водієві, який вбив пішохода у центрі столиці, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Як повідомляє ТСН, на суді, де іноземцю обирали запобіжний захід, була донька загиблого Поліна. Про те, що сталося з татом, вона дізналася випадково – з новин, коли побачила відео.

    Підозрюваний у завданні смертельних ударів у залі суду сказав наступне: «Я просто хотів його налякати. Я не думав, що так станеться. Я чесно не хотів його вбивати».

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    Теги: митниця Київ суд кримінал вбивство водій
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