Вбивство в центрі Києва: жертвою агресивного водія став митник (фото)

Смертельний удар від іноземця отримав співробітник Київської митниці

У результаті побиття водієм біля театру Івана Франка в центрі Києва 19 лютого загинув співробітник Київської митниці Владислав Корнієнко.

Про це повідомив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко на своїй сторінці у Facebook.

«Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва», – написав він.

Нагадаємо, 19 лютого біля театру Івана Франка чоловік на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік.

Поліція Києва під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai,який вчинив смертельну бійку. Ним виявився громадянин Азербайджану.

У мережі з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

20 лютого Печерський районний суд Києва обрав водієві, який вбив пішохода у центрі столиці, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє ТСН, на суді, де іноземцю обирали запобіжний захід, була донька загиблого Поліна. Про те, що сталося з татом, вона дізналася випадково – з новин, коли побачила відео.

Підозрюваний у завданні смертельних ударів у залі суду сказав наступне: «Я просто хотів його налякати. Я не думав, що так станеться. Я чесно не хотів його вбивати».