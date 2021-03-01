  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Дефіцит місць для хворих на Covid-19 виник у Київській області

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Білій Церкві Київської області вже ніде розміщати інфікованих коронавірусом <br /> - Дефіцит місць для хворих на Covid-19 виник у Київській області

    У Білій Церкві Київської області вже ніде розміщати інфікованих коронавірусом

    Фото з відкритих джерел

    Заповнюваність лікарень у Білій Церкві становить 90-100%

    У медичних закладах міста Біла Церква бракує лікарняних ліжок для розміщення хворих Covid-19. Про це повідомив білоцерківський міський голова Геннадій Дикий.

    За даними чиновника, три міські лікарні заповнені Коронавірусние хворими на 90%. Протягом останніх півтора тижнів в місті наблюдется різкий стрибок захворюваності. Якщо 10 днів тому, стверджує Геннадій Дикий, заповненість лікарень становила 50%, то зараз більш ніж на 90%.

    Зокрема лікарня №3 заповнена на 90%, центральна районна лікарня - на 95%, а в лікарні №1 довелося відкрити додаткове відділення. За даними градоначальника, станом 27 лютого на лікуванні в лікарнях знаходиться 241 хворий, ще 404 жителя міста лікуються в домашніх умовах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1311844
    • Одужали
      1151777
    • Хворіють
      134758
    • Померли
      25309

    Нагадаємо, що у лютому керівництво Київської облдержадміністрації звітувало про те, що у області хворих на коронавірус приймають 27 госпітальних баз і щотижня кількість інфекційних ліжок у профільних медзакладах збільшують приблизно на кілька десятків.

    Теги: Київська облрада Київщина лікарня коронавірус Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies