Дефіцит місць для хворих на Covid-19 виник у Київській області

Заповнюваність лікарень у Білій Церкві становить 90-100%

У медичних закладах міста Біла Церква бракує лікарняних ліжок для розміщення хворих Covid-19. Про це повідомив білоцерківський міський голова Геннадій Дикий.

За даними чиновника, три міські лікарні заповнені Коронавірусние хворими на 90%. Протягом останніх півтора тижнів в місті наблюдется різкий стрибок захворюваності. Якщо 10 днів тому, стверджує Геннадій Дикий, заповненість лікарень становила 50%, то зараз більш ніж на 90%.

Зокрема лікарня №3 заповнена на 90%, центральна районна лікарня - на 95%, а в лікарні №1 довелося відкрити додаткове відділення. За даними градоначальника, станом 27 лютого на лікуванні в лікарнях знаходиться 241 хворий, ще 404 жителя міста лікуються в домашніх умовах.

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Нагадаємо, що у лютому керівництво Київської облдержадміністрації звітувало про те, що у області хворих на коронавірус приймають 27 госпітальних баз і щотижня кількість інфекційних ліжок у профільних медзакладах збільшують приблизно на кілька десятків.