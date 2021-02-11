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    У «ковідних» лікарнях Київщини розгортають додаткові ліжка

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    Киснем забезпечені 2602 ліжка в інфекційних лікарнях Київщини - У «ковідних» лікарнях Київщини розгортають додаткові ліжка
    Киснем забезпечені 2602 ліжка в інфекційних лікарнях Київщини
    Фото з відкритих джерел

    Наразі для лікування хворих на коронавірус на Київщині виділено майже 3 тис. інфекційних ліжок

    У Київській області хворих на коронавірус приймають 27 госпітальних баз. Щотижня кількість інфекційних ліжок у профільних медзакладах збільшують приблизно на кілька десятків.

    Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «Після введення локдауну наші епідеміологи фіксують зменшення кількості нових випадків захворювання серед жителів Київщини. Проте, це не означає, що коронавірус зник взагалі. Саме тому ми продовжуємо працювати над вдосконаленням лікарень, визначених для надання допомоги «ковідним» хворим. Серед основних пріоритетів – збільшення кількості ліжок і забезпечення їх киснем», – наголосив Володін.

    Очільник області повідомив, що наразі для лікування хворих на коронавірус виділено 2950 інфекційних ліжок. За останні півтора місяця додатково ввели в роботу майже 300 місць.

    Киснем забезпечені 2602 ліжка. Це 88,2% від їх загальної кількості станом на зараз.

    Також Володін уточнив, що від Covid-19 у стаціонарах лікуються 625 жителів Київщини. Серед цієї кількості – 501 людина отримує кисневу підтримку.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1249646
    • Одужали
      1084608
    • Хворіють
      141267
    • Померли
      23771

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на 11 лютого у Київській області зафіксовано 71037 випадків захворювання на Covid-19. За добу 10 лютого виявлено 159 нових хворих. 

    Теги: Київщина лікарня коронавірус
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