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    У коронавірусних лікарнях Київщини до кисню підключать 80% ліжок

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    За тиждень до кисню підключили 77 ліжок у лікарнях на Київщині - У коронавірусних лікарнях Київщини до кисню підключать 80% ліжок
    За тиждень до кисню підключили 77 ліжок у лікарнях на Київщині
    Фото з відкритих джерел

    У 20 «ковідних» лікарнях Київщини працює 98 медичних бригад

    До кінця листопада доступом до кисню забезпечать 80% ліжок в «ковідних» лікарнях Київщини

    Київська облдержадміністрація продовжує розширювати мережу кисневого забезпечення медичних закладів регіону. За тиждень до кисню підключили 77 ліжок. І тепер їх 1046 або 53,2% від загалу.

    Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров‘я Київської облдержадміністрації Олександр Світлий.

    «Зазначу, що за жовтень кількість точок доступу до кисню збільшили на 321. До кінця листопада плануємо підключити до кисню 80% ліжок ковідного фонду», - зазначив він.

    Також Світлий повідомив, що до 192 одиниць збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень.

    У 20 закладах охорони здоров'я перепрофільованих для госпіталізації хворих з Covid-19 з пацієнтами з підозрою та підтвердженим коронавірусом працює 98 медичних команд.

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 листопада від початку епідемії у Київській області зафіксовано 22431 випадок захворювання на Covid-19. За останню добу виявлено 700 хворих на коронавірус.

    Зазначимо, що 9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусую. За попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Очікується, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

    Рішення про дату постачання до України вакцини від коронавірусу ухвалять 19 листопада. Мова йде про максимум 8,5 млн доз.


    Київщина лікарня коронавірус
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