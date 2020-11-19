Влада Київщини запевняє, що проблеми із забезпеченням киснем хворих на коронавірус немає

На Київщині понад 800 хворих на коронавірус підключені до кисню

У лікарнях Київщини до кисню підключено 1355 ліжок для коронавірусних пацієнтів

У медичних закладах у Київській області 825 хворих на коронавірус забезпечені кисневою підтримкою. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Ситуація ускладнюється по всій території України, не виключення й Київщина. Госпітальні бази завантажені на 59%. Ми забезпечуємо киснем всіх хворих, хто цього потребує. Разом із цим робимо все залежне від нас для збільшення кількості як стаціонарних, так і мобільних кисневих концентраторів. Це стосується також апаратів ШВЛ. Їх маємо наразі 206», – поінформував він.

Зараз у госпітальних базах Київської області загалом перебувають 1295 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус або підозрою на нього. Хворих приймають 23 лікарні. Кількість інфекційних ліжок розширили з 825 до 2185 місць.

Нагадаємо, 18 листопада волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в одній із українських лікарень від коронавірусу помер чоловік, бо йому не вистачило кисню, свій він віддав хворому на коронавірус синові.

Згодом Київська ОДА спростувала інформацію про те, що в одній з лікарень м. Біла Церква помер хворий на коронавірус чоловік, бо поступився своїм киснем сину.

За офіційною інформацією департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, на сьогодні в області з 2185 ліжок, відведених під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключено 1355.

«На сьогодні, 18 листопада, заповненні 825 ліжок. Таким чином, вільними залишаються 530 ліжкок. Проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів не існує», – повідомила Олена Єфіменко, директорка Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.



