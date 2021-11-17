Голлівудська зірка Шон Пенн вдарив у Дзвін Гідності в Києві (фото)

Шон Пенн пообіцяв приїхати в Київ на відкриття Національного музею Революції Гідності

Відомий голлівудський актор, режисер, сценарист і продюсер Шон Пенн на Алеї Героїв Небесної сотні вдарив у Дзвін Гідності. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

«Несподіванкою було зустріти відомого голлівудського актора, режисера, сценариста і продюсера Шона Пенна на Алеї Героїв Небесної сотні. Запросив його вдарити у Дзвін Гідності. Володар кількох Оскарів і агностик запитав, а що це означає. Пояснив, що так ми вшановуємо своїх героїв, засвідчуємо шану і пам'ять про них у день їхнього народження… Пан Пенн задумався на мить і вдарив у Дзвін тричі», – розповів Пошивайло.

За його словами, актора захоплює відважність борців за свободу.

Шон Пенн пообіцяв приїхати в Київ на відкриття Національного музею Революції Гідності.

Як повідомлялося, Шон Пенн прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної сотні, де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.

Також відомо, що Шон Пенн зустрівся і записав інтерв'ю із засновником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим.

У середу, 17 листопада, актор поїде до Маріуполя в район передової.