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    Департамент культури Києва отримав нового керівника

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    Яна Барінова очолювала Департамент культури КМДА на час карантину - Департамент культури Києва отримав нового керівника
    Яна Барінова очолювала Департамент культури КМДА на час карантину
    Фото: КМДА

    Кандидатуру Барінової подав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський

    Департамент культури Київської міської держадміністрації очолила українська публіцистка і громадська діячка Яна Барінова. На цю посаду її призначено розпорядженням київського міського голови № 291 з 28 квітня цього року за результатами конкурсу. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Яна Барінова – журналістка і науковиця. Авторка понад 100 публікацій із тем культури, історичної пам'яті, прав людини та меморіалізації Голокосту.
    У 2019 двічі виступала в раді ООН з питань прав людини.
    У 2020 захистила дисертацію в Паризькому університеті Сорбонна на тему ролі цифрових технологій у розвитку міста.
    У 2014 стажувалася в Брюсселі в консалтинговій компанії з питань креативної економіки та культурної політики. Має ступінь MBA в сфері культурних проєктів.
    Із лютого 2019 року – радниця київського міського голови на громадських засадах із гуманітарних питань та питань культури.
    З 2020 року – радниця Міністра культури та інформаційної політики України з питань культурної спадщини. Також із цього року очолює робочу групу з питань номінування Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Нагадаємо, Діана Попова залишила посаду директора департаменту культури Київської міської держадміністрації 22 лютого.

    У квітні мер Києва Віталій Кличко призначив Попову своєю радницею з питань культури.

    Теги: Віталій Кличко Київ культура КМДА
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