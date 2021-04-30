Департамент культури Києва отримав нового керівника

Яна Барінова очолювала Департамент культури КМДА на час карантину

Кандидатуру Барінової подав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський

Департамент культури Київської міської держадміністрації очолила українська публіцистка і громадська діячка Яна Барінова. На цю посаду її призначено розпорядженням київського міського голови № 291 з 28 квітня цього року за результатами конкурсу. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Яна Барінова – журналістка і науковиця. Авторка понад 100 публікацій із тем культури, історичної пам'яті, прав людини та меморіалізації Голокосту.

У 2019 двічі виступала в раді ООН з питань прав людини.

У 2020 захистила дисертацію в Паризькому університеті Сорбонна на тему ролі цифрових технологій у розвитку міста.

У 2014 стажувалася в Брюсселі в консалтинговій компанії з питань креативної економіки та культурної політики. Має ступінь MBA в сфері культурних проєктів.

Із лютого 2019 року – радниця київського міського голови на громадських засадах із гуманітарних питань та питань культури.

З 2020 року – радниця Міністра культури та інформаційної політики України з питань культурної спадщини. Також із цього року очолює робочу групу з питань номінування Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, Діана Попова залишила посаду директора департаменту культури Київської міської держадміністрації 22 лютого.

У квітні мер Києва Віталій Кличко призначив Попову своєю радницею з питань культури.