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    Кличко призначив нову радницю

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    Раніше директорка департаменту культури КМДА Діана Попова пішла з посади 22 лютого - Кличко призначив нову радницю
    Раніше директорка департаменту культури КМДА Діана Попова пішла з посади 22 лютого
    фото: Facebook

    Діана Попова стала радником міського голови з питань культури та розвитку культурних проєктів на громадських засадах

    Мер Києва Віталій Кличко призначив колишню директорку департаменту культури КМДА Діану Попову своєю радницею з питань культури. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради з посиланням на розпорядження міського голови.

    «Призначити Попову Діану Олегівну радником міського голови з питань культури та розвитку культурних проєктів на громадських засадах», – йдеться у документі.

    Нагадаємо, директорка департаменту культури КМДА Діана Попова пішла з посади 22 лютого. Новою очільницею департаменту стала публіцистка Яна Барінова. Контракт з нею діятиме на час карантину.

    Тим часом, заплановане на четвер, 8 квітня, пленарне засідання Київської міської ради вперше в її історії буде проведене дистанційно. Про це зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на сторінці у Facebook.

    «На період карантину пленарні засідання можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції за допомогою програми Microsoft Teams з одночасною трансляцією засідань на офіційному вебсайті Київської міської ради. На порядок денний пленарного засідання Київради винесені невідкладні питання подолання наслідків гострої респіраторної хвороби Covid-19, звернення Київради щодо надання дозволу прямої закупівлі вакцин, використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані у місті Києві, для прийому та лікування хворих на коронавірус та інше», – зазначив Володимир Бондаренко.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер КМДА
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