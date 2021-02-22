Попова йде з посади директора Департаменту культури КМДА

Діана Попова очолювала Департамент культури КМДА шість з половиною років

Попова розповіла про головні досягнення своєї команди за всі роки роботи

Діана Попова залишає посаду директора департаменту культури Київської міської держадміністрації. Сьогодні, 22 лютого, вона працює тут останній день.

Про це Попова повідомила на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що це були яскраві шість з половиною років роботи на цій посаді.

Чиновниця подякувала колегам за роботу і розповіла про головні досягнення своєї команди за ці роки у всіх її сферах – від фінансування до ремонтно-реставраційної діяльності.

Зокрема, Попова зазначила, що за шість років фінансування комунальних закладів культури з бюджету Києва збільшилось з 450 тис. грн до 1,2 млн грн.

«Ми працювали командою і функціонували як єдиний організм на захист важливих засад галузі культури! За роки нашої роботи не було втрачено жодного квадратного метра в галузі, тільки збільшено. Плюс музеї, плюс театри, плюс неймовірні мистецькі події міжнародного рівня. Щодня ми працювали зі знаком «+», – заявила Попова.

Не оминула увагою очільниця Департаменту культури й дискусійну тему – новорічну ялинку. «Останні три роки столична новорічна ялинка входить у топ найкрасивіших ялинок Європи. Це вперше за часів незалежності», – підкреслила Попова.

Чиновниця подякувала меру Києва Віталію Кличку, що «колись повірив в наші палаючі очі і довірив «лупати сю скалу» і ми лупали, деколи перевищуючи свої найсміливіші очікування», а також іншим колегам у КМДА за довіру та допомогу.

«Вірю і сподіваюсь, що задана планка буде лише підніматись завдяки прекрасним і сильним керівникам всіх закладів культури. Мала за честь бути вашим директором!» – сказала наостанок Попова.