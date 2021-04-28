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    Як працюватимуть столичні навчальні заклади після локдауну

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    5 травня київські школярі знову сядуть за парти - Як працюватимуть столичні навчальні заклади після локдауну
    5 травня київські школярі знову сядуть за парти
    Фото з відкритих джерел

    Із 5 травня розпочнеться прийом документів до перших класів та відновиться розсилка запрошень до дитячих садочків

    Столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Відповідно до рішення комісії з надзвичайних ситуацій міста, усі навчальні заклади Києва повернуться до очного навчання з наступного тижня. Всі вони в повному обсязі забезпечені усім необхідним, зокрема, й засобами для дезінфекції, та готові приймати дітей», – зазначив він.

    За його словами, у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня.

    «Окрім того, з 5 травня ми розпочнемо прийом документів до перших класів та відновимо розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису», – додав Мондриївський.

    Чиновник підкреслив, що усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до школи. Період прийому документів скорочуватись не буде.

    Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Київ освіта школа КМДА карантин дитячий садок коронавірус
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