Як працюватимуть столичні навчальні заклади після локдауну

Із 5 травня розпочнеться прийом документів до перших класів та відновиться розсилка запрошень до дитячих садочків

Столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Відповідно до рішення комісії з надзвичайних ситуацій міста, усі навчальні заклади Києва повернуться до очного навчання з наступного тижня. Всі вони в повному обсязі забезпечені усім необхідним, зокрема, й засобами для дезінфекції, та готові приймати дітей», – зазначив він.

За його словами, у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня.

«Окрім того, з 5 травня ми розпочнемо прийом документів до перших класів та відновимо розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису», – додав Мондриївський.

Чиновник підкреслив, що усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до школи. Період прийому документів скорочуватись не буде.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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