На Святошині обносять будівельним парканом 120-річний особняк (фото)

У 1998 році дачу з мезоніном поставили на облік пам’яток архітектури, але у 2019 році виключили з цього реєстру

28 квітня інспектори з благоустрою видали припис із вимогою показати дозвільні документи на встановлення паркану

На проспекті Перемоги, 130/1 у Святошинському районі столиці огороджують будівельним парканом дачу з мезоніном – будівлю, яка є зразком первісної дачної забудови Києва початку ХХ сторіччя. Про це повідомляє киянин Кирило Степанець. За його словами, будинок було нещодавно відреставровано.

Директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко заявив, що 28 квітня інспектори зупиняли встановлення огорожі та видали припис із вимогою показати дозвільні документи, пише «Хмарочос».

«Встановити огорожу можна виключно, маючи контрольну картку на тимчасове порушення (благоустрою). Станом на сьогодні такий документ за цією адресою не отримувався. Якщо ж там немає землекористувача та не буде відповідного документу – буде прийнято рішення про демонтаж у відповідний строк (три дні від припису)», – повідомив Ткаченко.

У 1998 році дачу з мезоніном поставили на облік пам’яток архітектури. У 2012-му будівля перейшла у власність компанії «Юпітер Фінанс», яка займається «інвестуванням у будівництво бізнес-центрів, житлових комплексів та готелів». Ділянку передали для обслуговування та експлуатації існуючої будівлі.

У 2019 році експертна комісія визнала дачу такою, що не відповідає критеріям для занесення у реєстр об’єктів культурної спадщини. Олена Мокроусова з Центру охорони пам’яток припускала, що дачі загрожує знесення, бо поруч заплановано зведення багатоповерхової будівлі.

Киянка Олена Терещенко повідомляє, що в лютому 2021 року ділянку намагалися продати на OLX за 47 млн грн.

Скріншот з OLX

Вона також звертає увагу, що дача більше не розташована у зеленій зоні – у 2005 році Київрада вирішила не зараховувати цю територію до зелених зон.

Як повідомлялося, 22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. Але 27 квітня особняк Баккалинського було внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва – надано статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Нагадаємо також, що 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.