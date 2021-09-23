Депутати Київради отримають посвідчення, як за часів УРСР

Депутатів забезпечать паперовими посвідченнями у формі книжечки

У четвер, 23 вересня, Київська міська рада вирішила забезпечити депутатів посвідченнями та нагрудними знаками. Рішення ухвалено з метою виконання вимог чинного законодавства України. За нього проголосували 80 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, ще у Постанові президії Верховної Ради Української РСР затверджено зразок у формі книжечки з твердою обкладинкою, водночас нагрудний знак депутата Київської міської ради – це стилізоване зображення Державного прапора України.

«Київська міська територіальна виборча комісія наполягає на забезпеченні депутатів Київської міської ради паперовими посвідченнями та нагрудними знаками, адже це є вимогою чинного законодавства. Ми мусимо використовувати посвідчення виключно у формі книжечки, адже досі на законодавчому рівні не має належного регулювання вказаного питання, тому наразі неможливо використовувати пластикові картки, як посвідчення», – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, 23 вересня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Згідно з порядком денним засідання на розгляд депутатів винесено 355 питань.

Під час відкриття засідання мер Києва Віталій Кличко закликав уряд зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб. м замість ринкових 35 гривень, а місцевим бюджетам – погасити різницю в тарифах за минулі роки, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

Також Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру. Він закликав депутатів підтримати звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в місті Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста Києва.

Київрада призначила заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника столичної поліції Андрія Крищенка.