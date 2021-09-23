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    Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 350 питань

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    Київрада збирається на засідання два рази на місяць - Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 350 питань
    Київрада збирається на засідання два рази на місяць
    Фото: Київрада

    Київрада може призначити Андрія Крищенка заступником голови КМДА

    У четвер, 23 вересня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    Згідно з порядком денним засідання на розгляд депутатів винесено 355 питань, 323 з яких земельні.

    Порядок денний пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 23 вересня 2021 року

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання

    Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що під час сесії Київської міської ради 23 вересня мер Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього очільника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада депутат Андрій Крищенко
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    Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 350 питань