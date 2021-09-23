Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 350 питань

Київрада зібралася на засідання: на розгляд винесено понад 350 питаньтрансляція
Київрада може призначити Андрія Крищенка заступником голови КМДА
У четвер, 23 вересня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.
Згідно з порядком денним засідання на розгляд депутатів винесено 355 питань, 323 з яких земельні.
Порядок денний пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 23 вересня 2021 року
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Ведеться онлайн-трансляція засідання
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що під час сесії Київської міської ради 23 вересня мер Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього очільника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка.