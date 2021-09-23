Кличко просить Київраду дати йому в заступники Крищенка

Андрій Крищенко може стати заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради підтримати призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка. Про це він сказав на початку засідання Київради.

«Ми сьогодні повинні розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка. Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста та його громади», – сказав Кличко.

Мер зазначив, що Андрій Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що під час сесії Київської міської ради 23 вересня мер Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього очільника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка.

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

16 липня Рада призначила Дениса Монастирського головою МВС.

Згодом глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку та 10 серпня його заяву задовільнили.

Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року. До цього очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова (2015 рік), Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області (грудень 2014 го), був в. о. голови Слов'янської райдержадміністрації у 2014 році та займав низку інших посад в правоохоронних органах.



