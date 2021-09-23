Рекордні ціни на газ. Кличко висунув вимогу уряду

Столиця технічно готова розпочати опалювальний сезон, але критичними є високі ціни на газ

Кабінет міністрів повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб. м замість ринкових 35 гривень, а місцевим бюджетам – погасити різницю в тарифах за минулі роки, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

«Столиця, як і інші міста, готується розпочати опалювальний сезон. Технічно ми готові. Але, як ви знаєте, є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної: високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, з відсутністю законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України запропонувала центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню, – сказав Кличко. – Хочу повідомити, що сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра з питаннями, відповіді на які він повинен дати у парламенті під час «Години уряду». Зокрема, уряд повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб. м замість ринкових 35 гривень».

Разом з тим, за словами мера Києва, НАК «Нафтогаз» має негайно вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу. А місцевим бюджетам має бути погашена різниця в тарифах минулих років і закладена компенсація на майбутнє, зокрема, у вигляді збільшення на 5% зарахування ПДФО, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

«Бо люди не зможуть платити за такими тарифами! Не зможуть покрити цю різницю і місцеві бюджети, на які сьогодні намагаються перекласти весь тягар!» – зауважив Кличко.

Раніше Київська міська держадміністрація заявила, що для того, щоб в Києві вчасно розпочався опалювальний сезон, а тарифи на тепло та гарячу воду не підвищувалися, необхідно терміново вирішити питання компенсації теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах.

8 вересня Асоціація міст України звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років. Та запропонувала шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.