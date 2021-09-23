Кличко заявив про захоплення земель Києва та вимагає реакції правоохоронців

«Сусіди» столиці намагаються включити землі Києва до своїх територій

Мер Києва Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру. Він закликав депутатів підтримати звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в місті Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста Києва. Про це мер заявив на початку засідання Київради.

«Переконаний, що депутати підтримають звернення Київради щодо недопущення захоплення земель території столиці. Це – звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в місті Києві, територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста Києва. Захоплення земель відбувається в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру», – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що з 1989 року і до сьогодні встановлені межі Києва не змінювалися. Зокрема, восени 2019 року було віднайдено межу Києва. Всі оригінали документів є в наявності в міста.

«Тим не менш, Держгеокадстр протягом двох років не вносить існуючу межу міста Києва до Державного земельного кадастру, незважаючи на численні звернення Київради. Тому місто змушене було звернутися за судовим захистом своїх інтересів. За моїм дорученням подано позов до Держгеокадастру та його територіального органу про визнання протиправною бездіяльність цього органу. Провадження у справі відкрите», – повідомив мер.

«Така бездіяльність посадовців призводить до того, що деякі «сусіди» столиці, зокрема, Коцюбинське та Козин, користуючись бездіяльністю Держгеокадастру, квапляться включити сусідні з ними землі міста Києва до своїх територій та розпорядитися земельними ділянками столиці на свій розсуд», – підкреслив Кличко.

Так, за його словами, рішенням Київської облради від 9 вересня цього року затверджено схему планування території Київської області з розширенням територій області, зокрема, меж селища Коцюбинське за рахунок Національного природного парку «Голосіївський», що суперечить затвердженим межам міста Києва.

«Ми не повинні допустити порушення прав та інтересів територіальної громади столиці. Тому Департаментом земельних ресурсів направлено відповідні повідомлення про злочин до ДБР, НАБУ, СБУ. Я особисто звертаюся до посадових осіб Київської області, Держгеокадастру та правоохоронних органів та вимагаю не допустити порушення прав територіальної громади міста Києва!» – наголосив Кличко.

До слова, Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора у Київському апеляційному суді домоглася повернення територіальній громаді столиці чотирьох земельних ділянок природно-заповідного фонду.

Також суд повернув Києву земельну ділянку вартістю 65 млн грн.