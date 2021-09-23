Київрада призначила Крищенка заступником Кличка

Андрій Крищенко під час виступу в Київраді заявив, що зможе виконати поставлені перед ним завдання

У КМДА Андрій Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами

У четвер, 23 вересня, Київська міська рада призначила заступником голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника столичної поліції Андрія Крищенка. Це рішення підтримав 91 депутат, повідомляє пресслужба Віталія Кличка.

«Андрій Крищенко – патріот, справжній боєць за Україну і професіонал з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Саме такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади. Переконаний, це призначення посилить ефективність заходів, що втілює столиця задля безпеки мешканців і гостей Києва», – сказав Кличко перед призначенням Крищенка.

«Безпека – це сьогодні одне з головних питань, що турбує киян і всіх українців. Тому, маючи великий практичний досвід у цьому питанні – роки роботи в правоохоронній системі, – вважаю, що зможу забезпечити високий рівень координації та безпеки у сферах, за які я відповідатиму», – у свою чергу зазначив Крищенко.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що під час сесії Київської міської ради 23 вересня мер Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього очільника Головного управління Нацполіції в Києві Андрія Крищенка.

На початку засідання Київради 23 вересня Кличко закликав Київраду підтримати призначення Крищенка заступником голови КМДА.

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

16 липня Рада призначила Дениса Монастирського головою МВС.

Згодом глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку та 10 серпня його заяву задовільнили.

Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року. До цього очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова (2015 рік), Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області (грудень 2014 го), був в. о. голови Слов'янської райдержадміністрації у 2014 році та займав низку інших посад в правоохоронних органах.