Депутати пропонують звільнити центр Києва від холодильних камер



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Остаточне рішення – за сесією міськради

Відповідне рішення було погоджено на профільній комісії

З центральних вулиць столиці зникнуть холодильні камери біля тимчасових споруд. Відповідне рішення було погоджено у вівторок, 27 листопада, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутатами.

Згідно із запропонованим документом, усе холодильне та інше обладнання на фасадах вулиць у нульові, першій та другій форматних зонах має бути розміщене всередині тимчасової споруди. На фасадах вулиць у третій та четвертій фасадних зонах – в одну лінію, або за ним. Наразі більшість таких приладів стоять на тротуарах та частинах доріг, що обмежує можливість вільного руху пішоходів.

Ще пропонується, аби право на розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного призначення виборювалося на торгах. У міській раді зазначають, що зараз планують розпочати із трьох районів: Дніпровського, Оболонського та Святошинського. По закінченню договорів оренди – нововведення розповсюдять і на решту 7 районів, інформує Київська міська державна адміністрація.

«Порядок проведення відповідних торгів буде затверджувати КМДА. Переможцем стане той суб’єкт господарювання, який запропонує найбільший щорічний розмір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою. Що важливо, місто буде враховувати функціональне призначення споруд, що дозволить зберегти здорову конкуренцію у тій чи іншій сфері ведення бізнесу», – розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Також у столиці мають затвердити порядок розміщення суден, що використовуються у сфері дозвілля, відпочинку та розваг на території міста Києва і постійно або тимчасово експлуатуються біля причалу, або на березі.

Відповідні зміни не лише вирішать проблемні питання благоустрою столиці, але і дозволять більш ефективно наповнювати бюджет міста, впевнені в КМДА.

Проект рішення мають винести на одне із пленарних засідань Київради.