Депутати звільнили голову Київської обласної ради Ганну Старикову



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Ганна Старикова 10 листопада 2015 року була обрана головою Київської обласної ради .

За звільнення проголосував 51 депутат, проти - 1

Сьогодні, 17 травня, під час позачергового засідання Київської обласної ради було усунено від виконання обов’язків голову Київоблради.

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина».

Ганна Старикова не дала ключі від сесійної зали, тому сесія стартувала в малому залі засідань на сьомому поверсі.

На сесії були зареєстровані 52 депутати, що дозволило відкрити сесію. На засіданні також присутній народний депутат, голова Київського обласного осередку Радикальної партії Олега Ляшка Скуратовський.

Першим на порядку денному було голосування за зміни до регламенту, аби для прийняття рішень потребувалося не 2/3 голосів депутатів, а достатньо було більшості. Через те, що система ради не працювала, депутати голосували поіменно.

Згодом розглянули питання про звільнення з посади голови Київської обласної ради Ганни Старикової та заступника Володимира Майбоженка. Звільнення голови відбувалося шляхом таємного голосування, відповідно до нового регламенту. Відтак, за звільнення проголосував 51 депутат, проти - 1. Перерахунок голосів здійснював член лічильної комісії Віталій Карлюк.