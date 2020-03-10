Державі повернуто землю на березі Канівського водосховища вартістю понад 40 млн грн



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З незаконного володіння витребувано ділянки площею 5 га

Повернуто в державну власність земельні ділянки прибережної захисної смуги Канівського водосховища вартістю понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Бориспільським міськрайонним судом задоволено 3 позови Бориспільської місцевої прокуратури про визнання недійсними розпорядження та державних актів на право власності на земельні ділянки, а також витребування земельних ділянок», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, прокуратура в суді домоглась витребування з незаконного володіння фізичних осіб трьох земельних ділянок водного фонду загальною площею 5 га.

Водночас, в лютому 2020 року державним реєстратором на виконання рішення суду вже скасовано право власності відповідачів на вказані земельні ділянки та зареєстровано за Київською обласною державною адміністрацією, як належним розпорядником земель вказаної категорії.