Ринок землі: нардепам залишилося розглянути 720 поправок до законопроєкту



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Фото: Цензор

Жодна поправка сьогодні не була прийнята народними депутатами України

Верховній Раді України залишилося розглянути 720 правок до законопроєкту про ринок землі. Жодна поправка сьогодні не була прийнята народними депутатами України.

Правки, на голосуванні яких наполягали їх автори, за результатами голосування не були підтримані.

На завершення ранкового засідання розглянуто 3298 правок з 4018-ти законопроєкту №2178-10. Всього залишилося розглянути 720 правок.

Розгляд правок буде продовжено на наступних пленарних засіданнях.

Нагадаємо, Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні у п’ятницю, 6 березня, продовжила розгляд у другому читанні проєкту закону №2178-10 про відкриття ринку землі із правки №3183.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді України хочуть ініціювати проведення ще одного позачергового засідання. Колективну ініціативу народних депутатів приніс спікеру парламенту Дмитру Разумкову очільник фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. У документі пропонується скликати позачергове пленарне засідання Ради 6 березня на 14:00.

Також нагадаємо, що у Кабміні підтримали всеукраїнський референдум щодо продажу землі іноземцям.