У Кабміні підтримали всеукраїнський референдум щодо продажу землі іноземцям



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Новий глава Кабміну заявив, що він прихильник того, щоб ринок землі був відкритий для українців, в першу чергу

Питання відкриття ринку землі має надалі обговорюватися, заявив прем’єр-міністр

Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Про це у четвер ввечері в ефірі ток-шоу «Право на владу» сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Я прихильник ринкової економіки... питання моделі ринку землі дійсно дискусійне й має обговорюватись... Дискусія в парламенті триває, сьогодні подолали позначку в 3000 поправок, залишилося 1500. Звичайно, я прихильник, щоб ринок землі був відкритий для українців, в першу чергу. Звичайно, питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на референдумі всеукраїнському», — сказав Шмигаль.

Він додав, що питання відкриття ринку землі має надалі обговорюватися.

«Ми не збираємося продавати українську землю. Ми даємо право розпоряджатися своїм... Ми хочемо українцям дати право розпоряджатися своїм», — додав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ринок землі може відкритися в жовтні.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.