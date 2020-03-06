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    Економіка та фінанси

    У Кабміні підтримали всеукраїнський референдум щодо продажу землі іноземцям

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    Новий глава Кабміну заявив, що він&nbsp;прихильник того, щоб ринок землі був відкритий для українців, в&nbsp;першу чергу - У Кабміні підтримали всеукраїнський референдум щодо продажу землі іноземцям
    Новий глава Кабміну заявив, що він прихильник того, щоб ринок землі був відкритий для українців, в першу чергу

    Питання відкриття ринку землі має надалі обговорюватися, заявив прем’єр-міністр

    Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

    Про це у четвер ввечері в ефірі ток-шоу «Право на владу» сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Я прихильник ринкової економіки... питання моделі ринку землі дійсно дискусійне й має обговорюватись... Дискусія в парламенті триває, сьогодні подолали позначку в 3000 поправок, залишилося 1500. Звичайно, я прихильник, щоб ринок землі був відкритий для українців, в першу чергу. Звичайно, питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на референдумі всеукраїнському», — сказав Шмигаль.

    Він додав, що питання відкриття ринку землі має надалі обговорюватися.

    «Ми не збираємося продавати українську землю. Ми даємо право розпоряджатися своїм... Ми хочемо українцям дати право розпоряджатися своїм», — додав він.

    Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ринок землі може відкритися в жовтні.

    Раніше міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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