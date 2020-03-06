«Я повинна доводити, що мій син мертвий». Обібрана рейдерами пенсіонерка шукає справедливості по судах кримінал

Фермерське господарство померлого Євгена Кондратенка

Літня стала жертвою рейдерів

Рейдери позбавили пенсіонерку землі та змусили... охороняти могилу сина. Зінаїда Кондратенко опинилась у ситуації, коли земельна ділянка, яку вона отримала у спадок від сина, була захоплена рейдерами через рік і два місяці після смерті власника. Зловмисники ж наполягають: син Зінаїди Кондратенко насправді не помер, а втік із чималими грошима – яких, щоправда, ніхто в очі не бачив. Аби відстояти свої права на нерухомість, жінка змушена платити охоронцеві, який до кінця судового процесу проти рейдерів пильнуватиме, щоб тіло померлого не викрали з труни.

Єдиний власник фермерського господарства

У 2006-у син Зінаїди Адамівни Євген Кондратенко став єдиним власником фермерського господарства «Гранд», яке за рік до того придбало земельну ділянку площею в 18,55 га. Земля знаходиться у Бориспільському районі (Київська обл.), її компанія придбала безпосередньо у райдержадміністрації.

Наступні десять років фермерське господарство успішно працювало, та 13 грудня 2016 року його власник Євген Кондратенко помер. Його єдиним спадкоємцем стала мати.

Під час переоформлення документів у лютому 2018 рокужінка раптом дізналася, що право власності на земельну ділянку у фермерського господарства її сина «Гранд» придбала невідома Зінаїді Адамівні столична компанія із співзвучною назвою: ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ». Виявилося, що місяць тому ця фірма «уклала договір» купівлі-продажу ділянки з… померлим більше року назад Євгеном Кондратенком. Принаймні, про це свідчив підпис на документі повного тезки чоловіка.

Місце поховання Євгена Кондратенка

Засновниками фірми-«клона» - ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ» - є дві особи: киянин Сергій Миколайович Афанасенко та черкащанин Олег Валерійович Терновський.«Я цих людей не знаю. Після того, як було виявлено, що земельна ділянка продана за підробленими документами, юристи мені повідомили, що ці люди значаться власниками підприємства, на яке перереєстрували землю», - розказала постраждала Зінаїда Адамівна.

Олег Терновський стверджує, що у створенні компанії участі не брав, не знає, хто і для чого утворив ТОВ. Він також свідчить, що протоколи загальних зборів учасників компанії не підписував, та й взагалі під час проведення цих зборів був поза межами Києва. Згідно з матеріалами кримінальної справи, у процесі допиту Терновський зізнався, що свій паспорт загубив на початку 2016 року, а директора підприємства Сергія Мірзу не знає. Терновський засуджений вироком суду від 3 квітня 2018 року за крадіжку велосипеда та 800 гривень до позбавлення волі. Щодо купівлі землі Терновський також знизує плечима: грошей не давав та навіть не знав про сам факт придбання якоїсь ділянки.

Інший співзасновник ТОВ, Сергій Афанасенко, як з’ясувалось в процесі слідства, зловживає спиртними напоями, і іноді йому привозять документи на підпис, які він справді підписує - за горілку. Відповідні документи є в матеріалах кримінальної справи.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, також під час підписання угоди щодо землі була присутня Аліна Швець – особа, яка замовляла оцінку ділянки та домовлялася про посвідчення угодиу нотаріуса. «Як слідує з матеріалів слідства, вона це робила на замовлення її знайомого. На момент проведення допиту – 24 квітня 2018 року - Швець перебувала під домашнім арештом в рамках іншої кримінальної справи порушеної за ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)».

Угоду посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Тетяна Секістова, яка вирішила проігнорувати розбіжності щодо складу учасників ФГ «Гранд» у відомостях протоколу підприємства та відомостях Єдиного державного реєстру станом на день укладання договору.

Неуважний нотаріус

Приватний нотаріус Тетяна Секістова, яка легким розчерком пера засвідчила угоду, «забула» перевірити у підписантів необхідні у такому випадку документи: не звірила дані паспорту із даними про особу у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян – хоча мала це зробити, відповідно до статті 46-1 Закону України «Про нотаріат».

По-друге, підписанти не могли надати нотаріусу ані оригінал статуту ФГ «Гранд», ані протокол загальних зборів ФГ «Гранд», оскільки такі документи після смерті сина зберігаються у матері померлого, Зінаїди Адамівни, яка нікому їх не надавала і інший примірник міг знаходитися лише в справі державного реєстратора.

Важливим є ще один нюанс. «Легковажний покупець» нібито віддав продавцю всю суму – а це понад 2 млн грн – ще до підписання угоди про купівлю-продаж ділянки. Тобто, як стверджує представник продавця, кошти за договором між двома юридичними особами були сплачені готівкою, тоді як розрахунки між юридичними особами можуть відбуватися лише шляхом безготівкового розрахунку.

Мати померлого підприємця у пошуках правди почала оббивати пороги судів, органів слідства та Міністерства юстиції. Разом із адвокатамивона досягла значних результатів:записи нотаріуса про зміну власника земельної ділянки були анульовані. Так, експертами із Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України встановлено, що державний акт на землю, оригінал якого надали нотаріусу для угоди є підробленим, печатка продавця, яка стоїть на спірному договорі, не відповідає печатці, яку використовує господарство. Наказом Мінюсту рішення про реєстрацію прав на землю за новоствореною компанією скасовано. Рішеннями судів першої та другої інстанції (Господарський суд Київської області та Північний апеляційний господарський суд) договір купівлі-продажу землі визнано недійсним.

Рейдери повинні понести кримінальну відповідальність, причому аж за трьома статтями: шахрайство, зловживання службовим становищем, підроблення документа та використання завідомо підробного документа. «Чи будуть винні особи притягнуті до відповідальності і в якій мірі - залежить від бажання органів слідства довести справу до кінця. Вина зловмисників може бути встановлена обвинувальним вироком суду в уже існуючій кримінальній справі», - зазначила адвокат Семена Грапенюк. Іншими словами, для встановлення справедливості необхідні лише зусилля слідчих, і жодних нових позовів мати померлого фермера не повинна писати.

Однак лише на анулюванні підписаних нотаріусом документів історія боротьби Зінаїди Адамівни за свої права на успадковану землю на цьому на жаль не закінчилась…

Охороняти після смерті

ТОВ «Фермерська компанія «Гранд КМ» не захотіла втрачати ласий шматок землі під Києвом і звернулась до правоохоронців. Дільці звинувачують пенсіонерку та її померлого сина у шахрайстві. Чинний голова компанії Сергій Мірза скаржиться, мовляв, право наземлю у них відібрали, гроші не повернули, а сам колишній власник ферми-продавця насправді… зімітував свою смерть і зараз переховується із двома мільйонами у кишені.

«Представник відповідача на судовому засіданні заявив, що на їхню думку, Кондратенко Є.В. не помер. З чого можна зробити висновок, що ймовірно в подальшому зловмисники намагатимуться побудувати свій захист на нових підроблених документах, намагаючись довести, що мертва людина за їх документами - не мертва», - прокоментувала адвокат Зінаїди Адамівни Семена Грапенюк.

Версію Мірзи про шахрайство осиротілої пенсіонерки правоохоронці підтримали. Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції Київщини Розумний М.О. відкрив відповідне кримінальне провадження. На думку поліції, Євген Кондратенко не помер, а переховується десь на території України. Правоохоронців не переконують докази про смерть чоловіка. Натомість вони вважають, що свідоцтво про смерть виданез використанням підроблених документів і наразі зайняті з’ясуванням обставин їх нібито підробки.

Крім того, компанія подала касацію на два попередні судові рішення, якими договір купівлі-продажу землі, підписаних нотаріусом Секістовою був визнаний недійсним. Судове засідання призначено на 18 березня.

Обкрадена матір, яка втратила сина, змушена протистояти ще й фізичному тиску рейдерів. «У минулому році була спроба захопити ферму, - скаржиться вона. - Вночі зрізали всі замки і замінили на інші. Зранку працівник ферми це виявив і викликав поліцію. Після чого невідомі особи передавали на словах, що ферму все рівно заберуть, будь-якими способами, і ніхто не допоможе.».

Доки ж поліція з’ясовує, чи підробляла документи пенсіонерка, доки триває судова тяганина, літня жінка, яка втратила сина, стала жертвою аферистів та змучилась пошуками правди, мусить дбати, щоб тіло її сина не викрали з могили. Зінаїда Адамівна боїться, що рейдери підуть на викрадення із труни тіла Євгена Кондратенка, аби не дати змоги пенсіонерці довести, що вона справді поховала сина. «Я дуже боюся, щоб в погоні за грошима злодії не спаплюжили могилу мого сина. Нещодавно на фермерське господарство надійшов документ, де слідчий пише, що мій син Євген живий, і що свідоцтво про смерть підроблене. І виходить, що я зараз повинна доводити, що мій син мертвий. Ніякі маєтки на замінять матері дитину. Я б все віддала щоб мій син був живий», - каже жінка.

Пенсіонерка була змушена поставити біля могили охоронця і за кожне нічне чергування платити йому по 300 грн. «Вдень приїжджаю сама. Також допомагають друзі сина, родичі», - розповіла Зінаїда Адамівна.

Наталія Сокирчук, «Главком»