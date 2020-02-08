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    Політика

    Українська земля буде в руках олігархів, – народний депутат про земельну реформу

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    <p>Ми категорично виступаємо проти тієї моделі так званого ринку землі &ndash; Кучеренко</p> - Українська земля буде в руках олігархів, – народний депутат про земельну реформу

    Ми категорично виступаємо проти тієї моделі так званого ринку землі – Кучеренко

    Можу вам нагадати, таку ж саму, величезну потужну реформу – велика приватизація наприкінці 90-х років – Кучеренко

    Народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко розповів про те, чому його політична сила проти закону про ринок землі.

    Про це він розповів в ефірі програми «Дебати» на Еспресо.TV.

    «Ми категорично виступаємо проти тієї моделі так званого ринку землі», – сказав Кучеренко

    За його словами, наслідками будуть: розпродаж землі і відповідно, території України до рук абсолютно обмеженої кількості олігархів. 

    «Я можу вам нагадати, таку ж саму, величезну потужну реформу – велика приватизація наприкінці 90-х років. В результаті, все це було за безцінь скуплено», – сказав Кучеренко.

    Він сказав, що заводи сконцентровані в один руках та більша їх частина порізана на металобрухт.

    «Приблизно, така ж ситуація буде з цим ринком», – додав він.

    Нагадаємо, 6 лютого, у Верховній Раді посварилися народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко та нардеп з «Батьківщини» Олексій Кучеренко. Під час сварки звучала ненормативна лексика. Відповідне відео з’явилося у мережі. Діалог нардепів Олексія Кучеренка та Максима Ткаченка біля парламентської трибуни вийшов дуже емоційний.

    Як повідомлялося, народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію після конфлікту і «неналежної поведінки» з боку колеги зі «Слуги народу» Максима Ткаченко. Депутат від «Батьківщини» готовий відкликати свої заяви, якщо нардеп Максим Ткаченко вибачиться перед ним з трибуни парламенту.

    Батьківщина депутат приватизація земля ринок
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