Десятки людей в балаклавах вчергове напали на будмайданчик поруч з парком «Нивки»

Напад тривав 10 хвилин, поліція за цей час не зреагувала

Сьогодні у Києві був здійснений повторний напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили у балаклавах захисну огорожу і залишили написи С14.

Ексдепутат Юрій Левченко у соцмережі повідомив, що роботи, які почав забудовникза вказаною адресою незаконні.

«Друзі, є перші хороші новини щодо зупинення незаконних будівельних робіт в парку Нивки по вул. Табірній, 28 у Шевченківському районі Києва – за нашим зверненням Департамент міського благоустрою призупинив дію контрольної картки на порушення благоустрою щодо встановлення будівельного паркану забудовником. Це означає, що станом на сьогоднішній день паркан є незаконним і його можна демонтувати», – написав ексдепутат.

За словами Левченка, парк по вул. Табірній, 28 входить в межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Нивки» (східна частина), є заповідним об’єктом, охороняється як національне надбання, входить до складу природно-заповідного фонду України, а також є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Нагадаємо, 28 серпня у Києві був здійснений напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили захисну огорожу, яку забудовник зводив останніми днями.

Відомо, що столична будівельна компанія «Ковальська» почала роботи на цьому майданчику у другій половині серпня.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у квітні цього року видав повідомлення про початок будівельних робіт за адресою Табірна, 28. За наявними даними, там буде зведено житлово-офісний комплекс із вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом. Площа ділянки забудови 60 соток. Замовником будівництва є ТОВ «Українська марка», рішення про передачу в оренду цієї землі фірма отримала від Київради у 2019 році, девелопером виступає «Ковальська».

Варто нагадати, що за цією адресою знаходились теплиці, які тривалий час не використовувалась, а поруч із будівельним майданчиком розташований столичний парк Нивки. Вже багато років поряд діє незаконний храм Московської церкви в Україні, який був зведений на захопленій землі просто у парку.