Українка стала головною переможницею американського конкурсу краси

Киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі

Киянка Валерія Байрамова отримала перемогу у відомому міжнародному конкурсі краси в Майамі (США) і здобула титул Ms. World International 2021. Про це ідеться на Instagram-сторінці конкурсу.

Валерія Байрамова. Фото: пресслужба конкурсу Ms. Ukraine World International)

У конкурсі взяли участь 56 дівчат з різних куточків світу – Великобританії, Франції, Італії, Ізраїлю, Канади, Швеції, Австралії, Іспанії та інших.

«Коли я почула саме своє ім'я, мені захотілося себе вщипнути, щоб переконатися, що це реальність, а не прекрасний сон. Щоб описати ці відчуття – не вистачить слів в одному словнику... Пишаюся тим, що змогла отримати для моєї країни таку важливу, знакову і довгоочікувану перемогу», – ділиться враженнями Валерія Байрамова.

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Цьогоріч Україна вперше за 15-річну історію конкурсу взяла у ньому участь, яка завершилася блискучою перемогою.

«Я вражена новиною про перемогу України на Ms. World International 2021 навіть більше, ніж інші, тому що знаю, скільки перешкод нам довелося подолати, щоб українська краса взагалі побачила світ цього скоригованого пандемією року», – говорить національна директорка конкурсу Ms. Ukraine World International Олена Бойко.

Вона, до речі, була відзначена на конкурсі як «Кращий національний директор року 2021».

Олена Бойко. Фото: пресслужба конкурсу Ms. Ukraine World International

У Ms. World International 2021 також представляли Україну ще три конкурсантки, які були високо оцінені міжнародним журі і отримали призові місця в своїх категоріях:

Ксенія Агібалова (Київ) – Ms. World International 2021 Petite і увійшла в ТОП-3,

Ксенія Агібалова. Фото: пресслужба конкурсу Ms. Ukraine World International

Ольга Кричильська (Рівне) – Mrs. Universe 2021

Ольга Кричильська. Фото: пресслужба конкурсу Ms. Ukraine World International

Юлія Сосюкіна (Харків) – Ms. World International 2021 Premier.

Юлія Сюсюкіна. Фото: пресслужба конкурсу Ms. Ukraine World International

Уже на початку вересня в Атланті (США) відбудеться ще один конкурс Mrs. Transcontinental 2021, в якому Україну представлять львів'янка Ірина Петрусь і ірпінчанка Анна Романько.