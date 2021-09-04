Монастирський назвав попередню причину пожежі в костелі Святого Миколая у Києві

Глава МВС побував на місці пожежі та оглянув будівлю костелу

Денис Монастирський повідомив, що наразі на місці події працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували пожежу, та представники Національної поліції, які проводять розслідування, а також працівники костелу. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час огляду наслідків пожежі в костелі, яка сталася вчора, 3 вересня, пізно ввечері.

«Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21.00 години, в костелі проводилася репетиція. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загоряння», – сказав міністр внутрішніх справ.

Крім цього, Денис Монастирський зазначив, що вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган. Конструкції костелу нічого не загрожує, перекриття не постраждало. Надалі запланована реставрація будівлі.

«Вогнеборці прибули на місце події вже через 6 хвилин після надходження повідомлення про пожежу на спецлінію 101. Якби їх реакція була більш тривалою, очевидно, були б більші наслідки пожежі», – додав він.

Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.