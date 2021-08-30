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    Атака на будмайданчик у столиці. Киян скликають «урочисто демонтувати паркан»

    •  glavcom.ua
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    На вихідних невідомі знищили захисну огорожу довкола будівельного майданчика, яку забудовник зводив останніми днями - Атака на будмайданчик у столиці. Киян скликають «урочисто демонтувати паркан»
    На вихідних невідомі знищили захисну огорожу довкола будівельного майданчика, яку забудовник зводив останніми днями
    Фото: glavcom.ua

    У заході планують брати участь ГО «Суспільство майбутнього», «Спілка ветеранів війни з Росією»

    Киян закликають прийти і захистити парк Нивки від забудови. Про це повідомляться на сторінці у Facebook «Лицарі міста».

    «Сьогодні банда Ялового почала по-тихеньку цей парк забирати собі. На першій ділянці дерева вже спиляні і планується будівництво такого потрібного для Києва 25-ти поверхового комплексу. Згідно всіх документів і генпланів – там охоронна зона, та і байдуже на документи, тут був і буде парк! Прокуратура уже втретє намагається повернути ділянку громаді. На суди ми теж ходимо.

    А у вівторок закликаємо всіх нивчан вийти і закрити питання забудови парку фізично.

    Є передчуття, що якщо нас буде багато – забудовники Ялового повернуться не скоро» –зазначається у повідомленні.

    У заході планують брати участь ГО «Суспільство майбутнього» (колишня С14), «Спілка ветеранів війни з Росією».

    Нагадаємо, 28 серпня у Києві був здійснений напад на будівельний майданчик за адресою вул. Табірна, 28 у Шевченківському районі столиці. Невідомі знищили захисну огорожу, яку забудовник зводив останніми днями.

    На огорожі невідомі залишили написи, які свідчать, що вони, начебто, виступають проти незаконної забудови та абревіатуру організації С14, проте на офіційних пабліках організації про даний випадок інформація відсутня

    Важлива деталь: Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва у квітні цього року видав повідомлення про початок будівельних робіт за адресою Табірна, 28. За наявними даними, там буде зведено житлово-офісний комплекс із вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення та підземним паркінгом. Площа ділянки забудови 60 соток. Замовником будівництва є ТОВ «Українська марка», рішення про передачу в оренду цієї землі фірма отримала від Київради у 2019 році, девелопером виступає «Ковальська».

    Варто нагадати, що за цією адресою знаходились теплиці, які тривалий час не використовувалась, а поруч із будівельним майданчиком розташований столичний парк Нивки. Вже багато років поряд діє незаконний храм Московської церкви в Україні, який був зведений на захопленій землі просто у парку.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» Церковна МАФія. Як мережа Московського патріархату Київ у лещата взяла.

    Теги: прокуратура банда Київ будівництво мафія документи напад парк
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    Атака на будмайданчик у столиці. Киян скликають «урочисто демонтувати паркан»