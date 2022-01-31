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    Десятки районів на Київщині залишаться без світла 31 січня

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    Більшість відключень припаде на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони - Десятки районів на Київщині залишаться без світла 31 січня
    Більшість відключень припаде на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони
    фото з відкритих джерел

    У Київській області буде тимчасово знеструмлено багато будинків

    У понеділок, 31 січня, на Київщині буде знеструмлено багато будинків через усунення несправностей та планові ремонти. Про це повідомляє ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

    Відключення світла сьогодні заплановано у Вишгородському, Бориспільському, Васильківському, Кагарлицькому, Обухівському, Білоцерківському, Миронівському, Ірпінському, Рокитянському, Києво-Святошинському, Яготинському, Макарівському, Бородянському, Таращанському, Баришівському, Богуславському та Фастівському районах.

    Більшість відключень припаде на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони. Найменше – в Ірпінському.

    Раніше повідомлялося, що в Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України йтиме сніг.

    Також в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

    Теги: електроенергія Київська облрада Київщина ДТЕК
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    Десятки районів на Київщині залишаться без світла 31 січня