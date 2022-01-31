Десятки районів на Київщині залишаться без світла 31 січня

Більшість відключень припаде на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони

Більшість відключень припаде на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони

У Київській області буде тимчасово знеструмлено багато будинків

У понеділок, 31 січня, на Київщині буде знеструмлено багато будинків через усунення несправностей та планові ремонти. Про це повідомляє ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Відключення світла сьогодні заплановано у Вишгородському, Бориспільському, Васильківському, Кагарлицькому, Обухівському, Білоцерківському, Миронівському, Ірпінському, Рокитянському, Києво-Святошинському, Яготинському, Макарівському, Бородянському, Таращанському, Баришівському, Богуславському та Фастівському районах.

Більшість відключень припаде на Обухівський, Вишгородський, Васильківський, Києво-Святошинський та Бориспільський райони. Найменше – в Ірпінському.

Раніше повідомлялося, що в Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України йтиме сніг.

Також в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.