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    Негода залишила без світла понад три сотні населених пунктів

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    Через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях - Негода залишила без світла понад три сотні населених пунктів
    Через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях
    фото: glavcom.ua

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    Зазначається, що станом на ранок, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях, а саме:

    • Львівська – 123,
    • Тернопільська 56,
    • Рівненська – 54,
    • Хмельницька – 38,
    • Волинська – 32,
    • Закарпатська – 14.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Зазначимо, у понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру.

    Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні

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    Теги: електроенергія Україна вітер негода
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    Негода залишила без світла понад три сотні населених пунктів