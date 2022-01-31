Негода залишила без світла понад три сотні населених пунктів
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Зазначається, що станом на ранок, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях, а саме:
- Львівська – 123,
- Тернопільська 56,
- Рівненська – 54,
- Хмельницька – 38,
- Волинська – 32,
- Закарпатська – 14.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зазначимо, у понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру.
Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні