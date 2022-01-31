Негода залишила без світла понад три сотні населених пунктів

Через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що станом на ранок, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях, а саме:

Львівська – 123,

Тернопільська 56,

Рівненська – 54,

Хмельницька – 38,

Волинська – 32,

Закарпатська – 14.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначимо, у понеділок, 31 січня, в частині України очікується помірний сніг. Також синоптики попереджають про пориви вітру.

Натомість 31 січня в столиці йтиме лише невеликий мокрий сніг. Надалі опади малоймовірні