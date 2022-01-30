Мокрий сніг по всій Україні: прогноз погоди на 30 січня
Синоптики застерігають про сильнй вітер до 30 м/с у західних областях та у Карпатах
В Україні у неділю, 30 січня, практично на всій території України йтиме сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У південний регіонах падатиме мокрий сніг з дощем. Синоптики застерігають про сильнй вітер до 30 м/с у західних областях та у Карпатах.
У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря опуститься до 0...+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1...-6.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+2 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -5. Прогнозують сніг.
На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Вночі буде -2...-4. Синоптики прогнозують сніг.
На Півдні денна температура становитиме +1...+3 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3...-5. Обіцяють опади у вигляді дощу та подекуди мокрого снігу.
У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів.
Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.