Під Києвом потяг протаранив маршрутку (відео)
У Київській області потяг протаранив маршрутний автобус
фото ілюстраційне
На повороті з Ірпеня на «автопарк» не розминулися поїзд з маршруткою «Богдан»
У неділю, 30 січня, під Києвом сталася серйозна ДТП – вантажний потяг протаранив автобус. Відео опубліковано в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Інцидент стався біля автопарку на Гостомельському шосе – вантажний потяг протаранив маршрутний автобус.
Про постраждалих не повідомляється.
У коментарі до відео повідомляється, що ДТП трапилася на залізничному переїзді.
Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.
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