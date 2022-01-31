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    Під Києвом потяг протаранив маршрутку (відео)

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    У Київській області потяг протаранив маршрутний автобус - Під Києвом потяг протаранив маршрутку (відео)
    У Київській області потяг протаранив маршрутний автобус
    фото ілюстраційне

    На повороті з Ірпеня на «автопарк» не розминулися поїзд з маршруткою «Богдан»

    У неділю, 30 січня, під Києвом сталася серйозна ДТП – вантажний потяг протаранив автобус. Відео опубліковано в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався біля автопарку на Гостомельському шосе – вантажний потяг протаранив маршрутний автобус.

    Про постраждалих не повідомляється.

    У коментарі до відео повідомляється, що ДТП трапилася на залізничному переїзді.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

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    Теги: ДТП вантажівки потяг Київщина
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    Під Києвом потяг протаранив маршрутку (відео)