Негода залишила без світла майже 350 населених пунктів у 10 областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що станом на ранок 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у таких областях:

Київська – 93,

Житомирська – 68,

Тернопільська – 57,

Чернігівська – 42,

Львівська – 31,

Хмельницька – 29,

Чернівецька – 18,

Кіровоградська – шість,

Закарпатська – три,

Волинська – два.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наслідки негоди

Івано-Франківська область

17 січня в селі Загайпіль Коломийського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах будинку культури на площі 30 м2. Жертв та постраждалих немає.

Чернівецька область

17 січня через сильний вітер пошкоджено дахи житлового будинку та торгово-офісної будівлі в місті Чернівці.

Крім того, пошкоджено дах школи у селі Валя Кузьміна Чернівецького району, на території області розпилено та прибрано три повалених дерева.

Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 16 осіб та чотири одиниці техніки.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вітрисько знову розгуляється. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Такий прогноз стосується всієї території України.

Також повідомлялося, що в Україну йдуть «хрещенські» морози.

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