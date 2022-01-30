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    На Київщині у ДТП загинула вагітна жінка (фото)

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    Жінка загинула внаслідок зіткнення двох автівок - На Київщині у ДТП загинула вагітна жінка (фото)
    Жінка загинула внаслідок зіткнення двох автівок
    фото: facebook/pol.kyivregion

    Всі учасники автопригоди – мешканці столиці

    На Київщині, неподалік селища Гребінки, сталася ДТП в якій загинула вагітна жінка, повідомляє поліція Київської області.

    30 січня поблизу селища Гребінки зіткнулися два автомобілі «ВАЗ 2121» та Mazda. Відомо, що за кермом першого автомобіля знаходився 28-річний водій, поряд із яким перебувала його 29-річна вагітна дружина, яка померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

    31-річна водійка авто Mazda, працівниця банку, після аварії перебувала в шоковому стані. Всі учасники автопригоди – мешканці столиці. За результатами медичного обстеження, алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено. На місці ДТП працювали патрульні поліцейські Білої Церкви, працівники слідчого управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

    Як повідомлялося, внаслідок зіткнення двох автомобілів на столичній Кільцевій дорозі загинула водійка Volkswagen Golf.

    Автопригода сталась в Святошинському районі на Кільцевій дорозі. Попередньо, водійка Volkswagen Golf виїжджала з розвороту та одразу почала перелаштовуватись в праву смугу.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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    Теги: ДТП водій Київщина рятувальники поліція жінка дружина Mazda
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    На Київщині у ДТП загинула вагітна жінка (фото)