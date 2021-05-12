ДФС викрило ухилення від сплати податків при будівництві Подільського мостового переходу

За даними слідства, державний бюджет не отримав 9 млн грн

Головне управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури продовжує розслідування кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму 9 млн грн щодо службових осіб приватного підприємства, яке здійснювало будівельні роботи на Подільському мостовому переході через річку Дніпро у Києві. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Слідством встановлено, що службові особи зазначеного підприємства сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ, чим мінімізовано сплату 9 млн грн до державного бюджету. У межах кримінального провадження отримано оригінали фінансово-господарських документів даного приватного підприємства та пов'язаних з ним комерційних структур, отримано доступ до їх банківських рахунків, допитані посадові особи та здійснюються заходи щодо встановлення транспортних засобів, які використовувались під час виконання будівельних робіт.

«Останнім часом Державна фіскальна служба приділяє багато уваги протидії податковим правопорушенням при здійсненні робіт з оновлення та будівництва інфраструктури за кошти держави. Державні кошти мають використовуватися максимально ефективно та за цільовим призначенням, а ДФС буде протидіяти можливим махінаціям у сфері використання публічних фінансів», – зазначив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

За інформацією відомства, слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 12 травня Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві проводили обшуки в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт із заміни освітлення у столиці на суму понад 12 млн грн.