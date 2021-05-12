Правоохоронці проводять обшуки в корпорації «Київавтодор»

Провадження відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві проводить обшуки в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія – регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» на загальну суму понад 1,9 млрд грн – здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, за даними слідства, діючи у змові зі службовими особами КК «Київавтодор», зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

12 травня за адресою корпорації «Київавтодор» проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Корпорація «Київавтодор» входить до сфери управління Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

«Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.