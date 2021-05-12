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    Податківці підозрюють столичну владу в махінаціях на 12 млн грн на освітленні міста

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    Під час обшуків вилучено документи, готівкові кошти, банківські картки, комп&rsquo;ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі - Податківці підозрюють столичну владу в махінаціях на 12 млн грн на освітленні міста
    Під час обшуків вилучено документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі
    Фото: Київська міська прокуратура

    Проводяться обшуки в підрядних організаціях, а також в КП «Київміськсвітло»

    У середу, 12 травня, Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві проводить обшуки в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт із заміни освітлення у столиці на суму понад 12 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, з метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (так звана схема «відкату»), підрядними підприємствами за передньою змовою зі службовими особами комунального підприємства «Київміськсвітло» проведено фінансово-господарські операції з підприємствами із ознаками фіктивності, залучених нібито до субпідрядних робіт із освітлення столиці.

    Під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП «Київміськсвітло», були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі.

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    Податківці підозрюють столичну владу в махінаціях на 12 млн грн на освітленні міста
    Податківці підозрюють столичну владу в махінаціях на 12 млн грн на освітленні міста
    Податківці підозрюють столичну владу в махінаціях на 12 млн грн на освітленні міста

    12 травня за адресами субпідрядних організацій-постачальників продукції на замовлення КП «Київміськсвітло» проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

    Як відомо, комунальне підприємство «Київміськсвітло» належить до сфери управління Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

    Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

    «Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

    12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

    Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

    Крім того, обшуки проходять в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

    Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.

    Теги: обшук ДФС прокуратура Київ кримінал податки КМДА
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