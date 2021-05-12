Столична влада прокоментувала обшуки у Департаменті земельних ресурсів

Оголошено підозру підприємцю, який не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно

Департамент земельних ресурсів Київської міської держадміністрації всебічно сприяє правоохоронцям та податківцям у розслідуванні щодо несплати підприємцем коштів за користування земельною ділянкою. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«За сприяння Департаменту земельних ресурсів КМДА, податковою міліцією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві в межах розслідування кримінального провадження щодо несплати коштів за користування земельною ділянкою, підтверджено користування суб’єктом господарювання ділянкою без належного оформлення права на неї», – йдеться в повідомленні.

Слідством установлено, що директор приватного підприємства ще в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно.

Зазначене кримінальне провадження – це позитивний результат здійсненої протягом останніх років інвентаризації земель міста, зазначили у КМДА.

У Департаменті земельних ресурсів сподіваються, що така співпраця дасть результат і в майбутньому. Зокрема, допоможе правоохоронним органам виявити випадки несплати податків.

Як повідомила Київська міська прокуратура, згідно з висновком експертизи, територіальній громаді Києва завдано шкоду в розмірі майже 19,5 млн грн.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Вживаються заходи для його вручення.

Як повідомлялося, 12 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.