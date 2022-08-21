Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дідусь на «Лексусі» відмовився платити штраф, бо знайомий з Єрмаком (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дідусь на «Лексусі» відмовився платити штраф, бо знайомий з Єрмаком (фото)
На горе-водія склали постанову
фото: НПП Голосіївський/Facebook

Літній чоловік припаркував авто на газоні

Припаркований на газоні автомобіль виявили правоохоронці під час патрулювання території столичного парку імені Максима Рильського. Але водій заперечував порушення та погрожував інспекторам звільненням. Про це ідеться на сторінці Національного парку «Голосіївський» у Facebook.

Чоловік припаркував авто на газоні
Чоловік припаркував авто на газоні
НПП Голосіївський/Facebook

Також інспектор Олександр Соколенко додав, що чоловік похилого віку на автівці «Лексус» поводив себе дуже зухвало, не визнавав порушення, хизувався знайомством з главою Офісу президента Єрмаком та іншими людьми, погрожував співробітникам парку звільненням.

Ось його слова до охоронців порядку:

  • «Я нічого не порушував, нічого платити не буду!»;
  • «Ви не маєте права, я жертвую на армію»;
  • «У тебе будуть неприємності. Знаєш Ормана? А я знаю!»;
  • «Я нічого не платитиму, у мене грошей нема»;
  • «Єрмака знаєш? А я з ним кожен день обідаю! Тобі кінець! Тебе звільнять!»;
  • «Ти бєздєльник. Лазиш тут, людям відпочивати заважаєш»;
  • «Припаркувався на газоні? І шо? Шо я порушив?»;
  • «Який знак 3.2? Я не бачив ніякого знаку 3.2!»;
  • «Я стара людина! Не соромно мене чіпати?»;
  • «Іди працюй на нормальну роботу, а не лазь тут і не заважай нормальним людям!»;
  • «Ну все, тебе завтра звільнять! От побачиш!»;
  • «Ви мене не поважаєте! Я меценат!»;
  • «Я сказав, що платити не буду і штраф не визнаю!».

У результаті на водія все ж склали постанову, відповідно до ст. 122 КУпАП.

Порушник погрожував інспекторам
Порушник погрожував інспекторам
фото: НПП Голосіївський/Facebook

«Ми хочемо нагадати відвідувачам, що заїзд моторизованих транспортних засобів на територію Національного природного парку заборонено. А паркування у зеленій зоні є порушенням не тільки нормативно правових актів, а й злочином проти природи. Водії, залишайтесь людьми і не порушуйте правила», – наголосив інспектор парку Олександр Соколенко.

Нагадаємо, під час бойових дій з метою оборони Києва на деяких ділянках проводилося мінування місцевості не лише підрозділами ЗСУ. Вибухонебезпечні предмети залишили й окупанти. Саме тому сьогодні у деяких парках міста все ще небезпечно гуляти.

Читайте також: Де у Києві можуть лишатися міни: попередження від столичної влади
Теги: Андрій Єрмак парк ПДР водій Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судячи з відео, машина вигоріла вщент 
У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)  
12 серпня, 20:12
У столиці тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування 
У Києві дозволено не платити за паркування
8 серпня, 18:09
Парк або смітник: розвідка розповіла, що окупанти хочуть будувати на місці «Азовсталі»
Парк або смітник: розвідка розповіла, що окупанти хочуть будувати на місці «Азовсталі»
4 серпня, 14:09

Новини

Україна прощається із Русланою Писанкою
Україна прощається із Русланою Писанкою
Дідусь на «Лексусі» відмовився платити штраф, бо знайомий з Єрмаком (фото)
Дідусь на «Лексусі» відмовився платити штраф, бо знайомий з Єрмаком (фото)
77-річна пенсіонерка орендувала квартиру у столиці і... продала її
77-річна пенсіонерка орендувала квартиру у столиці і... продала її
Столичний метрополітен змінив графік роботи
Столичний метрополітен змінив графік роботи
Київ перейменує вулицю на честь ізраїльського прем’єра
Київ перейменує вулицю на честь ізраїльського прем’єра
У курятник до жителів Бучі заповз пітон
У курятник до жителів Бучі заповз пітон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
61K
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
58K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
30K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
25K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
23K
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту