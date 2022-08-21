Дідусь на «Лексусі» відмовився платити штраф, бо знайомий з Єрмаком (фото)

Літній чоловік припаркував авто на газоні

Припаркований на газоні автомобіль виявили правоохоронці під час патрулювання території столичного парку імені Максима Рильського. Але водій заперечував порушення та погрожував інспекторам звільненням. Про це ідеться на сторінці Національного парку «Голосіївський» у Facebook.

Чоловік припаркував авто на газоні НПП Голосіївський/Facebook

Також інспектор Олександр Соколенко додав, що чоловік похилого віку на автівці «Лексус» поводив себе дуже зухвало, не визнавав порушення, хизувався знайомством з главою Офісу президента Єрмаком та іншими людьми, погрожував співробітникам парку звільненням.

Ось його слова до охоронців порядку:

«Я нічого не порушував, нічого платити не буду!»;

«Ви не маєте права, я жертвую на армію»;

«У тебе будуть неприємності. Знаєш Ормана? А я знаю!»;

«Я нічого не платитиму, у мене грошей нема»;

«Єрмака знаєш? А я з ним кожен день обідаю! Тобі кінець! Тебе звільнять!»;

«Ти бєздєльник. Лазиш тут, людям відпочивати заважаєш»;

«Припаркувався на газоні? І шо? Шо я порушив?»;

«Який знак 3.2? Я не бачив ніякого знаку 3.2!»;

«Я стара людина! Не соромно мене чіпати?»;

«Іди працюй на нормальну роботу, а не лазь тут і не заважай нормальним людям!»;

«Ну все, тебе завтра звільнять! От побачиш!»;

«Ви мене не поважаєте! Я меценат!»;

«Я сказав, що платити не буду і штраф не визнаю!».

У результаті на водія все ж склали постанову, відповідно до ст. 122 КУпАП.

Порушник погрожував інспекторам фото: НПП Голосіївський/Facebook

«Ми хочемо нагадати відвідувачам, що заїзд моторизованих транспортних засобів на територію Національного природного парку заборонено. А паркування у зеленій зоні є порушенням не тільки нормативно правових актів, а й злочином проти природи. Водії, залишайтесь людьми і не порушуйте правила», – наголосив інспектор парку Олександр Соколенко.

Нагадаємо, під час бойових дій з метою оборони Києва на деяких ділянках проводилося мінування місцевості не лише підрозділами ЗСУ. Вибухонебезпечні предмети залишили й окупанти. Саме тому сьогодні у деяких парках міста все ще небезпечно гуляти.